Однажды в Шанхае. Николь Кидман, Синди Кроуфорд и Аллесандра Амбросио покорили публику на презентации часов Omega

Николь Кидман, Синди Кроуфорд и Аллесандра Амбросио посетили презентацию новой коллекции женских часов Constellation Collection от знаменитого бренда Omega, которая накануне состоялась в китайском Шанхае.
К мировым знаменитостям, которые стали главными героинями рекламной кампании новинок от люксовой швейцарской марки часов, присоединилась Лю Шиши – популярная китайская актриса.
Звездные красотки опубликовали на своих личных страницах в Instagram снимки, сделанные в рамках презентации, продемонстрировав безупречные вечерние образы, а также стройные формы.
В частности, на одном из кадров, опубликованных накануне в Instagram супермодели Алессандры Амбросио они с Кидман похвастались длинными стройными ногами в роскошных красных платьях.
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Кроме того, фото из Шанхая в честь выхода новой коллекции Omega на своей странице в Instagram поделилась и Кидман, которая в подписи к кадру сообщила, что была счастлива провести время в компании своих коллег:
«Счастлива быть вместе с этими роскошными женщинами в Шанхае», - написала она.
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