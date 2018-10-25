Однажды в Шанхае. Николь Кидман, Синди Кроуфорд и Аллесандра Амбросио покорили публику на презентации часов Omega

Кидман, Кроуфорд и Амбросио встретились на презентации новых часов Omega

Николь Кидман, Синди Кроуфорд и Аллесандра Амбросио посетили презентацию новой коллекции женских часов Constellation Collection от знаменитого бренда Omega, которая накануне состоялась в китайском Шанхае.

К мировым знаменитостям, которые стали главными героинями рекламной кампании новинок от люксовой швейцарской марки часов, присоединилась Лю Шиши – популярная китайская актриса.

Звездные красотки опубликовали на своих личных страницах в Instagram снимки, сделанные в рамках презентации, продемонстрировав безупречные вечерние образы, а также стройные формы.

В частности, на одном из кадров, опубликованных накануне в Instagram супермодели Алессандры Амбросио они с Кидман похвастались длинными стройными ногами в роскошных красных платьях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) 24 Окт 2018 в 9:48 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) 23 Окт 2018 в 6:00 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) 23 Окт 2018 в 5:01 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) 23 Окт 2018 в 4:43 PDT

Кроме того, фото из Шанхая в честь выхода новой коллекции Omega на своей странице в Instagram поделилась и Кидман, которая в подписи к кадру сообщила, что была счастлива провести время в компании своих коллег:

«Счастлива быть вместе с этими роскошными женщинами в Шанхае», - написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nicole Kidman (@nicolekidman) 24 Окт 2018 в 9:15 PDT

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