Однажды в Милане. Клаудия Шиффер и Синди Кроуфорд поделились снимком из молодости

Немецкая супермодель Клаудия Шиффер опубликовала на своей странице в Instagram совместное фото с Джанни Версаче и Синди Кроуфорд, сделанное в молодости.
48-летняя легенда модельной индустрии показала раритетный кадр, снятый за кулисами показа Versace в Милане.
«Флэшбек. За кулисами в Милане с Джанни и Синди», - написала супермодель, сопроводив пост хэштегом Недели моды в Милане #MFW.
Такое же фото было опубликовано на странице Кроуфорд в Instagram.
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Кроме того, Шиффер поделилась с поклонниками кадрами из рекламной кампании своей новой капсульной коллекции для итальянского бренда Aquazzura. В рамках сотрудничества с известной маркой супермодель создала леопардовые сапоги, ботильоны на высоком каблуке и другие модели обуви.
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