Однажды в Милане. Клаудия Шиффер и Синди Кроуфорд поделились снимком из молодости

Шиффер и Кроуфорд опубликовали в Instagram фото из модельного прошлого

Немецкая супермодель Клаудия Шиффер опубликовала на своей странице в Instagram совместное фото с Джанни Версаче и Синди Кроуфорд, сделанное в молодости.

48-летняя легенда модельной индустрии показала раритетный кадр, снятый за кулисами показа Versace в Милане.

«Флэшбек. За кулисами в Милане с Джанни и Синди», - написала супермодель, сопроводив пост хэштегом Недели моды в Милане #MFW.

Такое же фото было опубликовано на странице Кроуфорд в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Claudia Schiffer (@claudiaschiffer) 21 Сен 2018 в 7:01 PDT

Кроме того, Шиффер поделилась с поклонниками кадрами из рекламной кампании своей новой капсульной коллекции для итальянского бренда Aquazzura. В рамках сотрудничества с известной маркой супермодель создала леопардовые сапоги, ботильоны на высоком каблуке и другие модели обуви.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Claudia Schiffer (@claudiaschiffer) 17 Сен 2018 в 1:24 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Claudia Schiffer (@claudiaschiffer) 21 Сен 2018 в 9:07 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Claudia Schiffer (@claudiaschiffer) 20 Сен 2018 в 7:25 PDT

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