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Однажды в Милане. Клаудия Шиффер и Синди Кроуфорд поделились снимком из молодости

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Шиффер и Кроуфорд опубликовали в Instagram фото из модельного прошлого
© Instagram

Шиффер и Кроуфорд опубликовали в Instagram фото из модельного прошлого

Немецкая супермодель Клаудия Шиффер опубликовала на своей странице в Instagram совместное фото с Джанни Версаче и Синди Кроуфорд, сделанное в молодости.

48-летняя легенда модельной индустрии показала раритетный кадр, снятый за кулисами показа Versace в Милане.

«Флэшбек. За кулисами в Милане с Джанни и Синди», - написала супермодель, сопроводив пост хэштегом Недели моды в Милане #MFW.

Такое же фото было опубликовано на странице Кроуфорд в Instagram.

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Публикация от Claudia Schiffer (@claudiaschiffer)

Кроме того, Шиффер поделилась с поклонниками кадрами из рекламной кампании своей новой капсульной коллекции для итальянского бренда Aquazzura. В рамках сотрудничества с известной маркой супермодель создала леопардовые сапоги, ботильоны на высоком каблуке и другие модели обуви.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Claudia Schiffer (@claudiaschiffer)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Claudia Schiffer (@claudiaschiffer)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Claudia Schiffer (@claudiaschiffer)

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