Один вкус на мужчин и платья. В сети обсуждают сходство нарядов Меган Маркл и Дженны Коулмен

Сама скромность Меган Маркл в платье Emilia Wickstead и шляпке Philip Treacy.

Что общего у Меган Маркл и британской актрисы Дженны Коулмен? Им обеим нравится один тип мужчин – по слухам, Коулмен когда-то встречалась с Принцем Гарри. Также они выбирают наряды одного дизайнера.

От любопытных глаз, как и от прессы, не ускользнуло, что звезда сериала Виктория, снятого телеканалом ITV, также, как и Меган Маркл, выбрала платье Emilia Wickstead. Белое платье длинной миди с черным декором Дженна Коулмен надела на Cartier Queen's Cup Polo еще в июне этого года.

В субботу, 20 октября, Меган Маркл появилась в платье точно такой же модели, но черного цвета во время посещения Мемориала АНЗАК и выглядела, как сама скромность, дополнив строгий образ шляпкой Philip Treacy.

Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: Getty Images

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