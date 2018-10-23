Один вкус на мужчин и платья. В сети обсуждают сходство нарядов Меган Маркл и Дженны Коулмен

Что общего у Меган Маркл и британской актрисы Дженны Коулмен? Им обеим нравится один тип мужчин – по слухам, Коулмен когда-то встречалась с Принцем Гарри. Также они выбирают наряды одного дизайнера.
От любопытных глаз, как и от прессы, не ускользнуло, что звезда сериала Виктория, снятого телеканалом ITV, также, как и Меган Маркл, выбрала платье Emilia Wickstead. Белое платье длинной миди с черным декором Дженна Коулмен надела на Cartier Queen's Cup Polo еще в июне этого года.
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Thank you @emiliawickstead @cartier ❤️❤️ @louisvuitton @charlotteolympia #Queenscup #brassband #divot
В субботу, 20 октября, Меган Маркл появилась в платье точно такой же модели, но черного цвета во время посещения Мемориала АНЗАК и выглядела, как сама скромность, дополнив строгий образ шляпкой Philip Treacy.
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