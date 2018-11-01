Очень страшно. Виктория Бекхэм отметила Хэллоуин 2018 в образе зайца-убийцы

Британский дизайнер Виктория Бекхэм показала свой образ на Хэллоуин 2018.

44-летняя звезда вернулась из Австралии в Лондон, и поспешила поделиться с поклонниками своим хэллоуинским образом.

Вчера, 31 октября Бекхэм опубликовала на своей странице в Instagram серию снимков, сделанных в примерочной магазина. Звезда решила ограничиться маской жуткого зайца-убийцы и позировала в черном oversize-пальто, белой футболке и джинсах с завышенной талией.

«Счастливого Хэллоуина!», - написала Бекхэм в обращении к фанам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham) 31 Окт 2018 в 9:01 PDT

Помимо собственных селфи, в серии Insta-фото она также показала своего 13-летнего сына Круза, который вместе с мамой выбирал себе маску на Хэллоуин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от David Beckham (@davidbeckhams723) 31 Окт 2018 в 10:48 PDT

В Сети также были опубликованы снимки Виктории Бекхэм с детьми, которые вчера посетили тематическую вечеринку в Лондоне. На ивенте Бекхэм появилась в той же жуткой маске кровавого зайца.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Keeping Up With The Beckhams (@keepingupwiththebeckham) 31 Окт 2018 в 11:33 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Keeping Up With The Beckhams (@keepingupwiththebeckham) 31 Окт 2018 в 11:33 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от David Beckham (@davidbeckhams723) 1 Ноя 2018 в 2:38 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от David Beckham (@davidbeckhams723) 1 Ноя 2018 в 2:39 PDT

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