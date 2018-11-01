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Очень страшно. Виктория Бекхэм отметила Хэллоуин 2018 в образе зайца-убийцы

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Бекхэм показала свой образ на Хэллоуин 2018
© Getty Images

Бекхэм показала свой образ на Хэллоуин 2018

Британский дизайнер Виктория Бекхэм показала свой образ на Хэллоуин 2018.

44-летняя звезда вернулась из Австралии в Лондон, и поспешила поделиться с поклонниками своим хэллоуинским образом.

Вчера, 31 октября Бекхэм опубликовала на своей странице в Instagram серию снимков, сделанных в примерочной магазина. Звезда решила ограничиться маской жуткого зайца-убийцы и позировала в черном oversize-пальто, белой футболке и джинсах с завышенной талией.

«Счастливого Хэллоуина!», - написала Бекхэм в обращении к фанам.

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Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Помимо собственных селфи, в серии Insta-фото она также показала своего 13-летнего сына Круза, который вместе с мамой выбирал себе маску на Хэллоуин.

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Публикация от David Beckham (@davidbeckhams723)

В Сети также были опубликованы снимки Виктории Бекхэм с детьми, которые вчера посетили тематическую вечеринку в Лондоне. На ивенте Бекхэм появилась в той же жуткой маске кровавого зайца.

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Публикация от Keeping Up With The Beckhams (@keepingupwiththebeckham)

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Публикация от Keeping Up With The Beckhams (@keepingupwiththebeckham)

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Публикация от David Beckham (@davidbeckhams723)

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Публикация от David Beckham (@davidbeckhams723)

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