Очень страшно. Виктория Бекхэм отметила Хэллоуин 2018 в образе зайца-убийцы

Британский дизайнер Виктория Бекхэм показала свой образ на Хэллоуин 2018.
44-летняя звезда вернулась из Австралии в Лондон, и поспешила поделиться с поклонниками своим хэллоуинским образом.
Вчера, 31 октября Бекхэм опубликовала на своей странице в Instagram серию снимков, сделанных в примерочной магазина. Звезда решила ограничиться маской жуткого зайца-убийцы и позировала в черном oversize-пальто, белой футболке и джинсах с завышенной талией.
«Счастливого Хэллоуина!», - написала Бекхэм в обращении к фанам.
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Помимо собственных селфи, в серии Insta-фото она также показала своего 13-летнего сына Круза, который вместе с мамой выбирал себе маску на Хэллоуин.
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В Сети также были опубликованы снимки Виктории Бекхэм с детьми, которые вчера посетили тематическую вечеринку в Лондоне. На ивенте Бекхэм появилась в той же жуткой маске кровавого зайца.
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