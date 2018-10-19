Нарушили протокол. Гарри и Меган посетили легендарный пляж Сиднея

Продолжается визит герцога и герцогини Сассекских в Великобританию. В четвертый день пара посетила пляж Бонди-Бич в Сиднее и нарушила Королевский протокол.

И снова Принца Гарри и Меган поймали на несоблюдении Королевского протокола, как сообщает Express. На четвертый день визита в Австралию пара посетила знаменитый сиднейский пляж Бонди-бич. Оказавшись на песке, герцог и герцогиня Сассекские допустили очередную бестактность в отношении предписаний Королевского протокола.

Меган и Гарри разулись, что противоречит правила дворцового этикета для членов королевской семьи, особенно запрет касается женщин.

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон также во время визита в Австралию в 2014 году посетила пляж Манли, но осталась в обуви. Принцесса Диана, посещая пляж в Терригале в 1983 году, тоже не позволила снять обувь. Что касается Меган Маркл, то она уже дважды разувалась на пляже.

Как видно на фотографии и Принц Гарри, и Меган босые. Фото: EPA

Тем временем Меган Маркл продолжает уважение австралийским модным дизайнерам – для прогулки по пляжу Бонди-Бич, как сообщает elle.com, она снова надела наряд австралийского бренда Martin Grant. На этот раз это платье в стиле кэжуал – полосатый сарафан, волосы собрала в хвостик. Принц Гарри тоже не стал разодеваться – на нем легкая рубашка и светлые летние брюки. Всю дорогу пара держалась за руки.

Фото: EPA

Фото: EPA

Фото: EPA

На Бонди-Бич герцог и герцогиня присутствовали на занятии группы душевного здоровью, а затем побывали в школе для девочек в Западном Сиднее.

Фото: EPA

Фото: EPA

Также на пальце у Принца Гарри журналисты заметили новое кольцо. Им оказался трекинг активности Oura Health, который контролирует здоровье Принца. Он следит за качеством сна, считает калории, измеряет температуру и отмечает уровень физическую нагрузку.

Обратите внимание на кольцо на пальце Принца Гарри. Фото: EPA

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