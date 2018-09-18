Обычные родители. Как Кейт Миддлтон и принцу Уильяму удается обеспечивать детям нормальное детство

Кейт Миддлтон и принц Уильям стараются воспитывать детей так же, как все

Трудно представить, что королевские наследники принц Джордж, принцесса Шарлотта и маленький принц Луи живут обычной жизнью среднестатистических британцев. Но их родители Кейт Миддлтон и принц Уильям стараются сделать все возможное, чтобы у них было нормальное детство.

Источник, близкий к королевской семье, рассказал изданию Us Weekly о том, как герцог и герцогиня Кембриджские воспитывают своих детей обычными, не зазнавшимися людьми.

По словам инсайдера, с начала сентября, как всех простых детей, принца Джорджа в школу отвозит мама или папа. Принцессу Шарлотту, чей детский садик находится в пешей доступности от дома, также отводит туда Кейт Миддлтон или принц Уильям.

Конечно, чтобы отправить детей на учебу, герцог и герцогиня могли бы воспользоваться услугами персонала Кенсингтонского дворца, но они не хотят, чтобы дети чувствовали себя не такими, как все.

© Us Weekly

Также источник рассказал, что когда в дом королевской семьи приходят гости, принцесса Шарлотта превращается в настоящую маленькую хозяйку. «Она подходит к гостям и спрашивает, не желают ли они чашечку кофе или чая, угощает их сладостями», – говорит инсайдер.

Ранее мы писали о том, что Кейт Миддлтон заметили в магазине за совершением покупок к школе. Герцогиня выбирала детям обувь.

А весной королевский корреспондент издания Daily Mail Ребекка Инглиш сообщала, что Кейт Миддлтон отвозила Джорджа в школу на следующий день после рождения принца Луи.

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