Обнародованы первые официальные фотографии со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженились в минувшую субботу, 19 мая. Церемония бракосочетания проходила в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

В понедельник, 21 мая, королевская семья опубликовала три первых официальных свадебных снимка, на которых Гарри и Меган позируют в окружении семьи, цветочных девочек и мальчиков-пажей. Автором снимков стал фотограф Алексий Любомирский, который ранее уже фотографировал молодоженов в день их помолвки.

На фото Их Королевские Высочества герцог и герцогиня Сассекские запечатлены в Зеленом зале Виндзорского замка. Снимки были сделаны сразу же после того, как пара совершила традиционную 25-минутную поездку по Лондону в карете, запряженной лошадьми.

Кроме принца Гарри и Меган Маркл, на фотографиях позируют королева Елизавета II с супругом Филиппом, отец принца Гарри Чарльз с супругой Камиллой Паркер Боулз, принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми Джорджем и Шарлоттой, а также – мама Меган Маркл Дориа Рагланд.

© Alexi Lubomirski

"Герцог и герцогиня Сассекские хотели бы поблагодарить всех, кто принимал участие в праздновании их свадьбы в прошедшую субботу. Им очень повезло, что они смогли разделить свой день со всеми собравшимися в Виндзоре, а также со всеми, кто смотрел свадьбу по телевизору в Великобритании, Содружестве наций и по всему миру", – написали представители британской королевской семьи.

© Alexi Lubomirski

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