Оазис в шумном городе. Эмили Ратаковски приобрела дом в престижном районе Лос-Анджелеса

Известная американская модель и актриса Эмили Ратаковски приобрела недвижимость в Лос-Анджелесе. За поместье в хипстерском районе Эхо Парк звезда заплатила два миллиона долларов.
Дом одной из самых "горячих" моделей современности, ставшей широко известной после съемок топлес в клипе Робина Тика Blurred Lines, включает три спальни и три ванных комнаты, пишет портал о недвижимости Trulia.
Также в поместье площадью более 150 квадратных метров разместились кухня, офис и гостиная с большим кирпичным камином. В главной спальне дома, где Эмили Ратаковски будет жить со своим супругом, актером и продюсером Себастьяном Беаром-МакКлардом, имеется просторный гардероб и огромные окна с потрясающим видом на зелень.
Новый дом Эмили Ратаковски был построен в 1946 году и недавно был полностью отремонтирован. В стильном поместье модели светло и уютно, много натурального дерева и потолки с декоративными балками. Участок, на котором находится дом, расположен за высоким забором и заполнен густой растительностью.
Кроме главного дома, на территории есть гостевой коттедж, джакузи и зона отдыха с барбекю.
Напомним, со своим мужем Себастьяном Беаром-МакКлардом Эмили Ратаковски сыграла свадьбу в феврале 2018 года. До этого пара встречалась всего два месяца.
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