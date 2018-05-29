Нужно подписаться. Принц Карл Филипп и принцесса София открыли свой Instagram

В то время как членам британской королевской семьи не разрешено вести личные профили в социальных сетях, представители шведской короны могут публиковать свои фотографии публично.
До этого мая учетная запись принца Карла Филиппа и его жены, принцессы Софии в Instagram была закрыта, но теперь их фотографиями могут любоваться все поклонники.
"Добро пожаловать на наш официальный аккаунт в Instagram. Как вы можете видеть, мы уже опубликовали несколько фотографий, чтобы дать вам представление о нашей работе, задачах, которые мы выполняем, и, прежде всего, о вопросах, которыми мы увлечены, - говорится в подписи под селфи пары, сделанном накануне 39-летия Карла Филиппа. - Надеемся, вам захочется фолловить нас!"
Аккаунт открыт в июне 2017 года и включает в себя кадры, начиная от официальных портретов и закулисных фото во время королевских мероприятий до личных снимков со свиданий и милых моментов с сыновьями: 2-летним Александром и 8-месячным Габриэлем.
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