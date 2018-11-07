Новый папа. Фаны разглядели украшение солиста Rammstein на старшей дочери Лободы

Лобода по-прежнему не комментирует слухи об отношениях с солистом Rammstein

Украинская певица Светлана Лобода поделилась с поклонниками новым видео своей старшей дочери Евангелины от танцора Андрея Царя.

Короткий ролик послужил стартом для горячих дискуссий на тему личной жизни Лободы, которая скрывает от публики отца своей второй дочери Тильды и не комментирует слухи об отношениях с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном.

В частности, фаны разглядели в видео на шее дочери Лободы украшение, в котором 55-летний немецкий рок-музыкант неоднократно появлялся на публике.

Это, по мнению поклонников певицы, в очередной раз доказывает, что Лободу и Линдеманна связывают более чем дружеские отношения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 3 Ноя 2018 в 10:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 28 Июл 2017 в 3:33 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Till Lindemann (@lindemann.till) 12 Май 2018 в 4:04 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Till Lindemann (@lindemann.till) 14 Окт 2017 в 9:10 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Till Lindemann (@lindemann.till) 9 Окт 2017 в 1:33 PDT

Кроме того, ранее было представлено видео, в котором певица запечатлена после выписки из больницы в Москве вместе с музыкантом. В ролике также видно, как Линдеманн держит Евангелину за руку, выходя вместе с ней и певицей из московского ресторана.

Напомним, накануне в интервью изданию Lenta.ru солист Rammstein отказался отвечать на вопрос о Лободе, однако отрицать отношения с артисткой не стал.

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