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Новая роль. Мишель Обама стала ведущей на свадьбе в Чикаго

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Мишель Обама провела свадьбу
© Getty Images

Мишель Обама провела свадьбу

В минувшие выходные экс первая леди США Мишель Обама попробовала себя в совершенно неожиданной роли и провела свадебную церемонию.

Как передает Huffington Post, торжество состоялось в ресторане Theater on the Lake в Чикаго. Мишель Обама была одета в длинное черное платье и произносила слова свадебной клятвы, которые за ней повторяли молодожены.

Коротким видео с церемонии в своем Instagram поделился один из гостей праздника. Свой ролик он подписал так: «Тот момент, когда Мишель Обама проводит свадьбу твоего кузена!»

Известно, что невеста Стефани Ривкин – дочь бывшего заместителя мэра Чикаго Роберта Ривкина, а мать девушки является президентом благотворительного фонда, основанного советником Барака Обамы по экономике и давним другом президентской семьи Пенни Притцкер.

Интересно, что в январе этого года супруг Мишель Барак Обама тоже провел свадьбу. Такой чести были удостоены двое бывших сотрудников Белого дома, работавших в команде Обамы.

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