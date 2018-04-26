NoMakeup. Джиджи Хадид, Синди Кроуфорд, Дженнифер Лопес и другие звезды без макияжа

Звезды без макияжа: от Джиджи Хадид до Дженнифер Лопес

Сегодня, 26 апреля, согласно изданию Independent, в мире отмечают День без макияжа, празднование которого подразумевает отказ от косметики, как минимум, на ближайшие 24 часа.

В последние годы натуральный макияж или его полное отсутствие прочно закрепили лидирующие позиции в списках ключевых beauty-трендов среди мировых модниц и знаменитостей, которых теперь можно увидеть с «голым лицом» даже на красных дорожках.

Не исключением стали и личные страницы знаменитостей в Instagram, где знаменитости регулярно публикуют свои селфи #NoMakeup.

В честь празднования Дня без макияжа НВ Style публикует Insta-подборку снимков звезд без макияжа – от супермодели Джиджи Хадид до поп-звезды Дженнифер Лопес.

Белла Хадид

Публикация от ???? (@bellahadid) 17 Окт 2015 в 10:46 PDT

Леди Гага

Публикация от Lady Gaga (@ladygaga) 28 Ноя 2017 в 11:37 PST

Хайди Клум

Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 29 Мар 2018 в 3:59 PDT

Дрю Берримор

Публикация от Drew Barrymore (@drewbarrymore) 11 Фев 2018 в 3:05 PST

Камерон Диаз

Публикация от Cameron Diaz (@camerondiaz) 6 Ноя 2015 в 2:01 PST

Джессика Альба

Публикация от Jessica Alba (@jessicaalba) 18 Мар 2018 в 10:08 PDT

Дженнифер Лопес

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) 25 Мар 2018 в 11:58 PDT

Гвинет Пэлтроу

Публикация от Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) 27 Сен 2016 в 5:49 PDT

Синди Кроуфорд

Публикация от Cindy Crawford (@cindycrawford) 13 Янв 2017 в 8:15 PST

Джиджи Хадид

Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid) 28 Окт 2015 в 4:22 PDT

Сальма Хайек

Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek) 15 Дек 2015 в 1:29 PST

Шерон Стоун

Публикация от Sharon Stone (@sharonstone) 6 Янв 2016 в 2:17 PST

Кайли Дженнер

Публикация от Kylie (@kyliejenner) 12 Авг 2016 в 9:47 PDT

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