NoMakeup. Джиджи Хадид, Синди Кроуфорд, Дженнифер Лопес и другие звезды без макияжа

Сегодня, 26 апреля, согласно изданию Independent, в мире отмечают День без макияжа, празднование которого подразумевает отказ от косметики, как минимум, на ближайшие 24 часа.
В последние годы натуральный макияж или его полное отсутствие прочно закрепили лидирующие позиции в списках ключевых beauty-трендов среди мировых модниц и знаменитостей, которых теперь можно увидеть с «голым лицом» даже на красных дорожках.
Не исключением стали и личные страницы знаменитостей в Instagram, где знаменитости регулярно публикуют свои селфи #NoMakeup.
В честь празднования Дня без макияжа НВ Style публикует Insta-подборку снимков звезд без макияжа – от супермодели Джиджи Хадид до поп-звезды Дженнифер Лопес.
Белла Хадид
Леди Гага
Хайди Клум
Дрю Берримор
Камерон Диаз
Джессика Альба
Дженнифер Лопес
Гвинет Пэлтроу
Синди Кроуфорд
Джиджи Хадид
Сальма Хайек
Шерон Стоун
Кайли Дженнер
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