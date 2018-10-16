Я вышла замуж за Тома Круза по любви. Николь Кидман рассказала, как брак стал ее защитой от харассмента

В своей колонке для New York Magazine популярная актриса Николь Кидман рассказала о браке с Томом Крузом, харассменте и женской взаимоподдержке.

«Джейн Кэмпион (режиссер, сценарист - НВ) была первым великим человеком, который заинтересовался мной. Она вытащила меня со сцены в местном театре, где я играла принцессу в 14 лет – просто смешно! Я просто отправилась с ней в поход, и один из важных моментов - это женщины помогают женщинам. Мы делились... информацией, книгами, подкастами, идеями, трагедиями», - пишет Кидман.

Актриса рассказала, что росла в «преимущественно женской семье», «поэтому моя способность устанавливать отношения с женщинами сформировалась очень рано».

Своим первым важным решением в жизни Николь называет покупку квартиры в 19-летнем возрасте. «Я заплатила наличными - я собирала все свои деньги. Это была крошечная студия выше швейной мастерской в Сиднее. Если бы что-то пошло не так, я знала, что у меня есть крыша над головой».

Фото: Amanda Demme

Кидман пишет, что сейчас неохотно говорит о браке с Томом Крузом, за которого вышла в 22 года, «потому что теперь замужем за мужчиной, который является большой любовью (Кит Урбан)».

«Я вышла замуж очень молодой, для меня это определенно была не влиятельность - это была защита. Я вышла замуж по любви, но, будучи замужем за чрезвычайно влиятельным мужчиной, я не подвергалась сексуальным домогательствам. Я работала, но находилась будто в коконе. Поэтому, когда я вышла из этих отношений в 32 или 33, мне пришлось расти», - вспоминает она.

«Конечно, у меня были случаи #MeToo - с тех пор, как я была маленькой! Но хочу ли я рассказать о них в статье? Нет. Они проявляются в моей работе? Конечно. …Я говорю не только о сексуальных домогательствах. Я говорю о потерях, смерти, о жизни во всех аспектах», - добавила Кидман.

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