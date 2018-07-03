Никакого текстинга. Николь Кидман раскрыла секрет успешного брака с Китом Урбаном

Звезда сериала Маленькая большая ложь и десятков фильмов Николь Кидман по случаю 12-летия заключения брака с кантри-певцом Китом Урбаном поделилась секретом крепкого и счастливого союза.

"Мы никогда не занимались текстингом (текстинг – переписка с помощью гаджетов)", - говорит Кидман в интервью Parade.

"Мы разговариваем все время, и мы используем FaceTime (услуга видеозвонков), но мы просто не переписываемся, потому что я чувствую, что текстовые сообщения могут время от времени вести к искажению смысла", - объяснила актриса.

В текстовых сообщениях мы можем неверно истолковать тон человека, и пояснения становятся неотъемлемой частью такого вида общения. Так случалось и с Кидман, поэтому она не пишет своему супругу.

"У меня было такое, что я перечитывала текст и думала: "Что это значит?", а затем читала его кому-нибудь другому и спрашивала: "Можете ли вы это объяснить?", - говорит Кидман. - Я не хочу, чтобы между моим любимым и мной так происходило. Мы стараемся общаться голос к голосу, или кожа к коже, как мы всегда говорим".

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