Невеста в черном. Меган Маркл покорила изящным образом

Принц Гарри и Меган Маркл посетили церемонию памяти Стивена Лоуренса - темнокожего мальчика, убитого 22 апреля 1993 года.

На службе в церкви святого Мартина невеста принца продемонстрировала изысканный образ. Американка выбрала черное платье от Hugo Boss без рукавов и с ремешком на талии и бежевые классические лодочки от Manolo Blahnik, дополнив образ небрежным пучком и вечерним макияжем.

Соответствовать статусу невесты принца американской актрисе помогают топовые стилисты Америки и Великобритании. Так, ранее Маркл уже успела зарекомендовать себя, как женщину, которая не боится экспериментировать со стилем и даже нарушать строгий королевский дресс-код.

Впрочем, именно смелость звезды в отношении гардероба сделала ее одной из самых стильных женщин современной индустрии моды. По мнению модных критиков, наблюдать за модными преображениями Маркл интересно – ее стиль интригует, а свежие идеи привносят в королевский дресс-код трендовые элементы из современного мира моды, которых ранее так тщательно избегали члены королевской семьи.

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