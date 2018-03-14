Неожиданно. Дженнифер Лоуренс рассказала, почему не любит секс

Известная американская актриса Дженнифер Лоуренс призналась, что не любит секс, поскольку является гермофобом – боится микробов и инфекций. Об этом сообщает The Sun.

27-летняя звезда фильмов Мама! и Красный воробей рассказала, что чаще говорит о сексе, нежели им занимается:

"Я всегда рассказываю, как я хочу секса, но когда я оглядываюсь на свое сексуальное прошлое, то это всегда было только с проверенными бойфрендами. Я говорю, как мне это нравится, хотя на самом деле не занимаюсь этим", – откровенно заявила Лоуренс.

"Я гермофоб. Пенис – опасный, поэтому я всегда проверяю бойфрендов на отсутствие венерических заболеваний", – добавила актриса.

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Однако взгляды Дженнифер Лоуренс на интимную жизнь не мешают ей надеяться, что однажды она встретит настоящую любовь.

"Сейчас я не состою в отношениях, и у меня очень давно не было секса. Но я хотела бы встречаться с кем-то. Потому что быть одной – тяжело", – сказала актриса.

Напомним, ранее Дженнифер Лоуренс встречалась с режиссером Дарреном Аронофски, но в ноябре прошлого года пара рассталась.

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