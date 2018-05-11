Недостатки делают человека особенным. Кара Делевинь рассказала о жизненных уроках, которые помогли ей стать собой

Британская супермодель и актриса Кара Делевинь стала главной героиней июньского номера английского Vogue, посвященного главному событию месяца – свадьбе принца Гарри и Меган Маркл.

На страницах глянца модель появилась в дизайнерских нарядах исключительно белого цвета. По данным редакции английского Vogue, фотосет, автором которого выступил культовый Стивен Мейзел, посвящен современной свадебной моде, которая в наши дни перестала быть предсказуемой:

«Мы обратились к любимице Англии, молодой супермодели Каре Делевинь, которая гармонично воплотила свадебные образы и доказала, что белое платье перестало быть предсказуемым», - отмечают в издании.

В интервью с глянцем Делевинь рассказала о своем отношении к жизни, а также призналась, что считает свои недостатки своими главными достоинствами.

«Мы всегда пытаемся скрыть наши недостатки. Но именно недостатки делают нас особенными, такими, какие мы есть на самом деле», - отметила модель.

Она также добавила, что с самого детства людям прививают привычку делать окружающих людей счастливыми. Однако, по мнению Делевинь, эта концепция воспитания во взрослой жизни мешает человеку стремиться к собственному счастью:

«В детстве и подростковом возрасте я хотела сделать счастливыми всех вокруг себя, однако я не задумывалась о том, как сделать счастливой саму себя. Для каждого человека счастье заключается в разных вещах. Мой жизненный путь и те жизненные уроки, которые я получаю, делают меня такой, какая я есть и помогают мне понять, что на самом деле имеет значение именно для меня, а не для кого-то другого», - призналась звезда.

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