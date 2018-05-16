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Не интересует. Опрос показал минимальное внимание к свадьбе принца Гарри среди британцев

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Опрос показал, что только 9% британцев «очень заинтересованы» свадьбой

Опрос показал, что только 9% британцев «очень заинтересованы» свадьбой

Согласно опросу, опубликованному во вторник, два из трех британцев не испытывают интереса к предстоящей свадьбе принца Гарри и актрисы Меган Маркл.

Опрос YouGov показал, что  для 66% британцев не представляет интерес предстоящая церемония. При этом примерно трети свадьба Гарри «вообще не интересна», передает AFP.

 

Фото: ЕРА

Опрос, проведенный по заказу антимонархической группы Republic, выяснил мнение 1615 британцев в конце прошлой недели.

Опрос показал, что только 9% британцев «очень интересуются» свадьбой, и только около четверти (27%) планирует смотреть или слушать часть церемонии в прямом эфире по телевидению, радио или онлайн.

 

Фото: ЕРА

Также опрос выявил недовольство государственными расходами на свадьбу. Более половины респондентов заявили, что члены королевской семьи должны «заплатить за всю свадьбу», а три четверти сообщили, что не хотят, чтобы какие-либо налоги использовались для этого мероприятия.

Отметим, что сейчас королевская семья платит за церемонию и прием, а средства налогоплательщиков идет на оплату полицейских и обеспечение безопасности.

 

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