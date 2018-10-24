На главную НВ STYLE
На главную НВ STYLE
RU UA

Натюрель. Джессика Альба опубликовала селфи без макияжа из знаменитого спортзала

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Альба показала селфи без макияжа
© Getty Images

Альба показала селфи без макияжа

Голливудская актриса Джессика Альба поделилась с поклонниками новым селфи, на котором изображена без макияжа.

На фото, накануне опубликованном в Instagram, 37-летняя американская кинозвезда позирует ранним утром в спортзале, демонстрируя естественную красоту. В частности, Альба сделала фото в знаменитом Cycle House, который известен самыми интенсивными кардиотренировками в Лос-Анджелесе.

«Тренировалась сегодня дважды», - написала актриса в подписи к снимку.

Стоит отметить, что незадолго до публикации селфи без макияжа Альба также поделилась снимком, на котором изображена с безупречным мейк-апом и укладкой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Jessica Alba (@jessicaalba)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Jessica Alba (@jessicaalba)

Кроме того, кинозвезда поделилась с поклонниками редким снимком со своими тремя детьми.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Jessica Alba (@jessicaalba)

Смотрите также

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook

Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене

До конца ноября дешевле на 110 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.

Ваш промокод для оплаты онлайн — 89790834

Оформить подписку
Ukraine-2020

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Еще на НВ style

Еще на НВ style

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове