Натюрель. Джессика Альба опубликовала селфи без макияжа из знаменитого спортзала

Голливудская актриса Джессика Альба поделилась с поклонниками новым селфи, на котором изображена без макияжа.
На фото, накануне опубликованном в Instagram, 37-летняя американская кинозвезда позирует ранним утром в спортзале, демонстрируя естественную красоту. В частности, Альба сделала фото в знаменитом Cycle House, который известен самыми интенсивными кардиотренировками в Лос-Анджелесе.
«Тренировалась сегодня дважды», - написала актриса в подписи к снимку.
Стоит отметить, что незадолго до публикации селфи без макияжа Альба также поделилась снимком, на котором изображена с безупречным мейк-апом и укладкой.
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Кроме того, кинозвезда поделилась с поклонниками редким снимком со своими тремя детьми.
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