Натюрель. Джессика Альба опубликовала селфи без макияжа из знаменитого спортзала

Голливудская актриса Джессика Альба поделилась с поклонниками новым селфи, на котором изображена без макияжа.

На фото, накануне опубликованном в Instagram, 37-летняя американская кинозвезда позирует ранним утром в спортзале, демонстрируя естественную красоту. В частности, Альба сделала фото в знаменитом Cycle House, который известен самыми интенсивными кардиотренировками в Лос-Анджелесе.

«Тренировалась сегодня дважды», - написала актриса в подписи к снимку.

Стоит отметить, что незадолго до публикации селфи без макияжа Альба также поделилась снимком, на котором изображена с безупречным мейк-апом и укладкой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jessica Alba (@jessicaalba) 22 Окт 2018 в 12:25 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jessica Alba (@jessicaalba) 19 Окт 2018 в 3:38 PDT

Кроме того, кинозвезда поделилась с поклонниками редким снимком со своими тремя детьми.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jessica Alba (@jessicaalba) 21 Окт 2018 в 8:45 PDT

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