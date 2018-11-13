На прогулке в Нью-Йорке. В Сети опубликовано редкое фото сына Джорджа и Амаль Клуни

Клуни вышла на прогулку с сыном Александром

В Сети были опубликованы свежие кадры сына голливудского актера Джорджа Клуни и его супруги Амаль Клуни, годовалого Александра.

Редкие кадры были сделаны накануне папарацци в Нью-Йорке и опубликованы в соцсетях. На снимках Амаль Клуни в ярко-желтой кожаной куртке и джинсах несет сына на руках. Звездную маму и малыша сопровождал телохранитель.

Отметим, детей Джорджа и Амаль Клуни редко можно увидеть на публике. Кроме того, в Сети практически нет их фотографий. Звездные родители стараются оберегать детей от внимания общественности и скрывают их от фотокорреспондентов.

Напомним, 57-летний Джордж Клуни и 40-летняя Амаль Клуни стали родителями в июле прошлого года. У пары родились двойняшки, сын Александр и дочь Элла.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Amal Clooney / Амаль Клуни (@amalclooney.ru) 12 Ноя 2018 в 9:37 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от the_clooneys (@the_clooneys) 10 Ноя 2018 в 8:10 PST

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