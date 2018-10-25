На ферме. Кайли Дженнер показала редкое фото с мужем и дочкой

Американская бизнесвумен и звезда реалити-шоу Кайли Дженнер поделилась с поклонниками редкими семейными кадрами, на которых изображена с бойфрендом Трэвисом Скоттом и их дочерью Сторми Уэбстер.

21-летняя звезда опубликовала на своей странице в Instagram серию кадров, сделанных во время поездки на частную ферму Underwood Family Farms в Калифорнии, где они вместе с возлюбленным показали дочке поле тыкв и покормили вместе с ней животных.

В общей сумме снимки, сделанные на прогулке звездной семьи, набрали 15,5 млн лайков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kylie (@kyliejenner) 24 Окт 2018 в 10:37 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kylie (@kyliejenner) 24 Окт 2018 в 10:31 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kylie (@kyliejenner) 24 Окт 2018 в 10:43 PDT

Напомним, летом этого года Дженнер украсила обложку бизнес-издания Forbes, который включил ее в рейтинг самых богатых женщин США. Также стало известно, что звезда «дышит в спину» Марку Цукербергу – основателю Facebook, который может уступить звезде первую строчку рейтинга самых богатых молодых миллиардеров.

В частности, Дженнер по факту уже обогнала Цукерберга, если учитывать ее возраст и сумму заработанных денег. Так, владелец Facebook заработал свой первый миллиард в 23 года. В свою очередь, 20-летняя Дженнер уже сейчас заработала 900 млн долларов. При этом, отмечает издание, солидный капитал модель сколотила всего за три года.

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