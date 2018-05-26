Мы тратим свою жизнь на Instagram и Twitter. Самая высокооплачиваемая модель мира Кендалл Дженнер рассказала о смартфон-зависимости и семействе Кардашьян

Американская звезда Кендалл Дженнер, которая возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых моделей мира по версии Forbes с доходом $22 млн и сместила с пьедестала бессменного лидера этого рейтинга с 2002 года Жизель Бундхен, стала главной героиней июньского номера журнала Elle.

На страницах свежего номера глянца 22-летняя модель появилась в стильных образах из новых коллекций таких премиальных марок, как Tom Ford, Gucci и Balmain.

Кроме того, Дженнер дала откровенное интервью, в котором призналась, что считает проблему смартфон-зависимости гораздо более пугающей и глубокой, чем принято считать в современном обществе. По мнению модели, люди тратят свою жизнь на просмотр Instagram и Twitter, не понимая, что теряют время. При этом, Дженнер не отрицает, что входит в число этих людей.

«Повезло тем людям, у которых есть выбор – хочу я выставлять это в сеть или не хочу. У меня такого выбора нет, особенно когда речь идет о папарацци. В последнее время, наблюдая за своими друзьями, например, во время совместного ужина, я отмечаю, что все они смотрят в свои телефоны. Может они просматривают рабочую почту? Может они ведут важную личную переписку? Нет! Они просто листают ленту Instagram и Twitter. Меня это очень раздражает. Зачем все мы следим за тем, что делают другие люди? Я очень хочу не быть такой же – я не хочу прожить свою жизнь в своем смартфоне», - говорит она.

Однако, по словам модели, ей не всегда удается отстраниться от своего телефона, ведь вся ее большая Кардашьян-семья является смартфон-зависимой:

«За две минуты они могут написать в наш общий семейный чат около 100 новых сообщений! По этой причине я никогда не включаю звук в телефоне. В этом чате можно узнать все главные новости дня и это, конечно, очень удобно, особенно когда у тебя нет времени просматривать сайты в поиске интересующей тебя информации», - говорит она.

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