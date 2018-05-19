Моя малышка такая красивая. Отец Меган Маркл смотрел церемонию, несмотря на разницу во времени и состояние здоровья

Отец Меган Маркл Томас, который не смог присутствовать на сегодняшней свадьбе дочери после экстренной операции на сердце, смотрел церемонию бракосочетания из Виндзора, несмотря на то, что в Калифорнии на момент начала церемонии было 4 часа утра.

"Мой малышка такая красивая, она выглядит очень счастливой", - сказал в интервью сайту TMZ 71-летний Томас Маркл.

По словам отца теперь уже жены принца Гарри, он испытывал “глубокие эмоции и радость”, наблюдая за церемонией.

"Хотел бы я, чтобы я был там, и я желаю им всей любви и счастья, которые только могу пожелать", - добавил он.

Меган Маркл и принц Гарри поженились сегодня, 19 мая. Брак был заключен в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Невеста, вопреки сложившейся традиции, прошла по проходу часовни Святого Георгия в Виндзоре в одиночку. Это беспрецедентный шаг для невесты представителя британской королевской семьи. Маркл шла без сопровождения по проходу часовни, после того, как у Западной Двери ее встретил священник.

В первой части свадебного шествия ее сопровождали только девочки-подружки невесты и мальчишки-пажи. Принц Чарльз присоединился к ней, когда она дошла до ряда, где сидели главные королевские гости. Чарльз провел Маркл к подножию алтаря. Ранее сообщалось, что это сделает отец Меган, но в середине недели стало известно, что он не приедет для участия в свадебной церемонии по состоянию здоровья.

После часовой службы принц Гарри с женой отправились в традиционную поездку молодоженов по городу в течение 25 минут, во время которой пару приветствовали ликующие толпы.

После этого в зале приемов Виндзорского замка ожидается устроенное королевой Елизаветой торжество, на котором соберутся около 600 гостей.

Сегодня вечером отец Гарри, принц Чарльз, устраивает еще один прием для новобрачных и близких друзей. Ожидается, что на приеме будут присутствовать около 200 человек. Он состоится во Фрогмор-хаус, загородной резиденции королевской семьи, которая расположена всего в километре от Виндзорского замка. Точное время обеих приемов не называется и камер там не будет, отмечает Би-би-си.