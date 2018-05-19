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Моя малышка такая красивая. Отец Меган Маркл смотрел церемонию, несмотря на разницу во времени и состояние здоровья

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Гарри и Меган выходят из часовни после завершения церемонии бракосочетания
Гаррі і Меган виходять з каплиці після завершення церемонії

Гарри и Меган выходят из часовни после завершения церемонии бракосочетания

Отец Меган Маркл Томас, который не смог присутствовать на сегодняшней свадьбе дочери после экстренной операции на сердце, смотрел церемонию бракосочетания из Виндзора, несмотря на то, что в Калифорнии на момент начала церемонии было 4 часа утра.

"Мой малышка такая красивая, она выглядит очень счастливой", - сказал  в интервью сайту TMZ 71-летний Томас Маркл.

По словам отца теперь уже жены принца Гарри, он испытывал “глубокие эмоции и радость”,  наблюдая за церемонией.

"Хотел бы я, чтобы я был там, и я желаю им всей любви и счастья, которые только могу пожелать", - добавил он.

 

 

Меган Маркл и принц Гарри поженились сегодня, 19 мая. Брак был заключен в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Невеста, вопреки сложившейся традиции, прошла по проходу часовни Святого Георгия в Виндзоре в одиночку. Это беспрецедентный шаг для невесты представителя британской королевской семьи. Маркл шла без сопровождения по проходу часовни, после того, как у Западной Двери ее встретил священник.

В первой части свадебного шествия ее сопровождали только девочки-подружки невесты и мальчишки-пажи. Принц Чарльз присоединился к ней, когда она дошла до ряда, где сидели главные королевские гости. Чарльз провел Маркл к подножию алтаря.  Ранее сообщалось, что это сделает отец Меган, но в середине недели стало известно, что он не приедет для участия в свадебной церемонии по состоянию здоровья. 

После часовой службы принц Гарри с женой отправились в традиционную поездку молодоженов по городу в течение 25 минут, во время которой пару приветствовали ликующие толпы. 

После этого в зале приемов Виндзорского замка ожидается устроенное королевой Елизаветой торжество, на котором соберутся около 600 гостей.

Сегодня вечером отец Гарри, принц Чарльз, устраивает еще один прием для новобрачных и близких друзей. Ожидается, что на приеме будут присутствовать около 200 человек. Он состоится во Фрогмор-хаус, загородной резиденции королевской семьи, которая расположена всего в километре от Виндзорского замка. Точное время обеих приемов не называется и камер там не будет, отмечает Би-би-си.

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