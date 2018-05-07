Мой муж очень скрытный парень. Миранда Керр рассказала о семейной жизни с создателем Snapchat и эмоциях накануне родов

Австралийская супермодель Миранда Керр накануне родов снялась в новой фотосессии для майского номера издания Stellar Magazine, в интервью которому рассказала о семейной жизни с основателем Snapchat Эваном Шпигелем.

Бывший ангел Victoria's Secret, которая в ближайшие несколько недель ожидает появления на свет своего второго ребенка, появилась на новых снимках в стильных платьях для беременных. Съемки фотосессии проходили в особняке модели и ее супруга Эвана Шпигеля в Малибу.

В интервью с изданием 35-летняя Керр призналась, что у ее супруга очень скрытный характер. Именно поэтому она держит в секрете пол будущего малыша.

«Мой муж очень скрытный парень, поэтому лучше оставить пол ребенка в секрете. Эван, безусловно, невероятно взволнован», - отметила она.

Модель также добавила, что у Эвана и ее 7-летнего сына Флинна от экс-супруга Орландо Блума сложились замечательные отношения:

«То, как он заботится о Флинне, это просто невероятно. У них замечательные отношения и много общих интересов, они вместе делают маленькие научные и творческие проекты. Я абсолютно уверена в том, что Эван готов стать папой. Он всегда довольно ясно давал мне понять, что хочет ребенка», - добавила звезда.

Напомним, супермодель Миранда Керр и миллиардер Эван Шпигель узаконили свои отношения в мае 2017 года после двухлетнего романа. Осенью того же года стало известно, что супруги ожидают появления на свет своего первого совместного ребенка - первенца для Шпигеля и второго для Керр. Ряд западных СМИ сообщает, что у пары родится девочка, однако эта информация по-прежнему не была официально подтверждена.

Смотрите также

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook