Мне все время кажется, что меня уволят. Шарлиз Терон о неуверенности в себе и гендерной дискриминации в Голливуде

Голливудская актриса Шарлиз Терон украсила одну из обложек спецвыпуска журнала Elle Женщина в Голливуде.

Для свежего номера издания 43-летняя кинозвезда снялась в стильной фотосессии, примерив образы из новых коллекций таких премиальных брендов, как Chloé и Louis Vuitton.

В интервью с Elle Терон затронула тему гендерной дискриминации в Голливуде, сообщив, что, по ее мнению, у женщины в этом бизнесе нет права на ошибку:

«Женщинам приходится работать гораздо усерднее, чтобы вернуться после провала. В ситуации с мужчинами все иначе. Когда фильм проваливается в прокате и главную роль в нем исполняет мужчина, то все считают, что плохой сам фильм. Но когда главную роль в фильме исполняет женщина, то все считают, что провал произошел по ее вине. Это нужно изменить. Я боюсь представить, сколько красивых киноисторий так и не было рассказано только потому что люди боялись дать шанс женщине», - заявила актриса.

Терон также призналась, что несмотря на успешную карьеру в Голливуде, она по-прежнему боится, что ее уволят:

«Каждый раз, когда я приступаю к новой работе, у меня появляется страх и мысли, что меня могут уволить. Мне кажется, что они поймут, что я отвратительная актриса», - призналась она.

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