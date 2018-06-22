Мне нравится стареть. 13 правил жизни блистательной Мэрил Стрип

Сегодня, 22 июня, свой 69-й День рождения празднует Мэрил Стрип – одна из величайших актрис современности

На сегодняшний день Стрип построила блистательную карьеру в Голливуде, создала крепкую семью и отдала львиную долю гонораров на благотворительность. По-настоящему мудрая женщина с большим сердцем и широкими взглядами на жизнь, часто удивляет яркими фразами, пропитанными жизненным опытом и юмором. По случаю Дня рождения Мэрил Стрип, НВ STYLE собрал правила жизни актрисы.

1. В молодости я оказалась в машине с одним идиотом, который гнал со скоростью 120 миль в час. Я могла сказать: «Эй, Джером, остановись, мне страшно». Но я промолчала. Так часто бывает в жизни. Тебе страшно до смерти, но ты молчишь.

2. Недавно я увидела по телевизору Манхэттен Вуди Аллена и вспомнила, какой я себе тогда казалась уродиной - толстуха с гигантским носом. Я хотела быть худой, как модели из журналов, но в какой-то момент поняла, что мне не светит, и смирилась.

3. Бокал вина - это то, что меня всегда выручает.

4. Я оxренительно благодарна Богу за то, что до сих пор жива. Многие мои друзья болеют, многие поумирали, а я все еще тут. Мне не на что жаловаться.

© Vogue

5. Мой совет: не тратьте так много времени на заботу о том, идеальная ли у вас кожа или поправились ли вы на килограмм. Задумайтесь, что вы вообще сделали в этой жизни, что вы имеете в ваших руках.

6. Я верю в силу смеха. И мне кажется, что вы легко сможете обезоружить людей, если вам удастся их рассмешить.

7. Для меня одежда - это черта характера, часть меня. Я не следую моде и ничего не понимаю в тенденциях.

8. Мне нравится стареть, потому что теперь, если мне предлагают роль, то, как правило, чертовски интересную.

9. Я против пластической хирургии. Более того, когда я встречаю человека со следами пластики, мне трудно с ним общаться. Это словно вуаль, которая скрывает ото всех ваше лицо.

© annie leibovitz/Vogue

10. На самом деле для счастья достаточно всего трех простых вещей - любви, вкусной еды и секса.

11. Мне нравится, кем я стала. Другим людям, может, и нет, но сейчас я чувствую себя комфортнее и свободнее. Вы должны принять свой возраст, что с каждым годом становитесь старше. Жизнь настолько драгоценна! Когда вы начинаете терять людей вокруг себя, то понимаете, что каждый день это подарок для вас.

12. Вы не должны быть известными. Вы просто должны сделать так, чтобы ваши отец и мать гордились вами.

13. Платить за сумку две тысячи евро? Да я лучше буду носить косметичку в зубах! Лучше эти деньги потратить на благотворительность.

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook