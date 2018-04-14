Мне нравится реализм, а не гламур. Шарлиз Терон рассказала о расизме в Америке, лишнем весе и депрессии из-за карьеры

Голливудская актриса Шарлиз Терон стала главной героиней майского номера журнала Elle.

42-летняя американская актриса южноафриканского происхождения снялась в новой фотосессии для глянцевого издания, представ на ярких солнечных снимках в стильных образах из новых коллекций Dior Haute Couture, Valentino Haute Couture, Marc Jacobs и Tom Ford.

Помимо новых кадров с Терон, в свежем номере глянца появилось интервью, в котором актриса рассказала о сложных для нее съемках драмы 2003 года Монстр и трансформации, через которую ей пришлось пройти ради этой роли.

«Я снималась в Монстре, когда мне было 27 лет. Обычно, чтобы похудеть, мне необходимо было на три недели отказаться от перекусов, и я возвращалась к своему нормальному весу. Но на этот раз все было иначе. Я постоянно ела. И я очень люблю углеводы. К тому же, я употребляла очень много сахара. Во время съемок в этом фильме впервые в моей жизни у меня началась депрессия. Я чувствовала себя так, будто нахожусь в темном облаке. И мне понадобилось немало времени, чтобы вернуться к нормальной жизни», - призналась она.

Актриса также добавила, что была шокирована тем, как лишний вес меняет внешность человека:

«Я была подавлена, наблюдая, как меняется мое отношение к собственному телу. Изменилось все – мое лицо, руки, пальцы, размер обуви. О, Боже, мои ноги были такими толстыми. Я буквального жила в уггах», - добавила звезда.

По признанию Терон, в своей карьере она всегда отдавала предпочтение реализму, а не гламуру, выбирая проекты, которые несут определенную ценность, а не только развлекают зрителя:

«Если оглянуться на мою карьеру, то можно увидеть, что я чаще работаю в реализме, чем в гламурных проектах. Именно на этом я хотела построить свою карьеру, а не просто играть чью-то девушку. На протяжении 25 лет я стремилась исследовать реальные судьбы людей. Время от времени я принимаю участие в каких-то безумных проектах, как Атомная блонда, но это бывает редко», - говорит она.

Будучи мамой двоих чернокожих детей, Терон признается, что расизм все еще жив. Усыновив 6-летнего Джексона и 3-летнюю Августу, актриса столкнулась с расовой дискриминацией, о которой не знала ранее:

«Расизм все еще жив и гораздо более актуален в наши дни, чем принято считать. Мы больше не можем этого отрицать. Мы должны отстаивать свое мнение и говорить об этом громче. Я бы не стала посещать некоторые места в Америке со своими детьми именно из-за расизма и это большая проблема», - заявила звезда.

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