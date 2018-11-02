Мне больше везет на женщин. Бывшая девушка Маска и экс-жена Деппа Эмбер Херд рассказала о неудачах в личной жизни

Бывшая супруга голливудского актера Джонни Деппа и экс-подруга основателя Tesla Илона Маска, американская кинозвезда Эмбер Херд рассказала о личной жизни и бисексуальности в интервью британскому Marie Claire.

32-летняя актриса стала главной героиней декабрьского номера глянца, для которого снялась в новой фотосессии, примерив яркие образы из новых коллекций Dolce & Gabbana, Givenchy и Gucci. Снимал Херд английский фотограф Тэш, который регулярно сотрудничает с британским Marie Claire.

Помимо новых снимков, в свежем номере издания появилось интервью, в котором актриса затрагивает тему личной жизни. Херд не называет имена бывших мужчин, однако признается, что ее прошлые отношения нельзя назвать успешными:

«Мне больше везет на женщин, чем на мужчин. Черт, да», - заявила она, добавив, что все еще надеется встретить человека, с которым ей удастся построить стабильные здоровые отношения.

«Меня редко привлекают… «здоровые». Но я все еще надеюсь. Я надеюсь испытать искреннее влечение к тому, с кем возможны здоровые отношения. Я очень этого хочу», - отметила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Amber Heard (@amberheard) 30 Окт 2018 в 5:01 PDT

По признанию Херд, ее близкие друзья всегда называли ее романы «безумием», рекомендуя ей с осторожностью выбирать партнеров:

«Мои отношения — это вечный повод для насмешек среди моих близких друзей. Они называют меня «мисс Безумство». Они всегда говорят, что все это выглядит слишком странно», - призналась она.

Кроме того, Херд рассказала о случае, когда к ней обратился один из известных актеров, который скрывал свою нетрадиционную ориентацию, с предложением подписать «контракт на отношения»:

«Однажды меня спросили, не хочу ли я притвориться девушкой одного актера, который, так же, как и я, очень «ценит свою приватную жизнь». Это было в 2007 году. Вы можете в это поверить?», - сообщила актриса.

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