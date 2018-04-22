Младшая сестра Кейт Миддлтон ждет ребенка

Младшая сестра супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон, которая вскоре должна родить третьего ребенка, Пиппа беременна первенцем.

Как пишет Sunday Express, Пиппа рассказала друзьям и семье, что она и ее муж Джеймс Мэтьюс ждут первого ребенка. Друг пары рассказа, что Кейт была в восторге, услышав новость о том, что ее сестра скоро станет мамой.

Источник издания сообщает, что "когда Пиппа узнала, что беременна, была очень взволнована и вне себя от радости".

Другие СМИ сообщают, что недавно сестра Кейт прошла УЗИ, которое делают на 12 неделе беременности.

Напомним, Пиппа Миддлтон вышла замуж за своего избранника Джеймса Мэттьюса 20 мая 2017 года.

Фото: ЕРА

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