Миссис Тарантино. Все, что мы знаем о жене известного режиссера

28 ноября в Лос-Анджелесе состоялась скромная церемония бракосочетания известного режиссера Квентина Тарантино и израильской певицы и модели Даниэлы Пик. Рассказываем все, что нам известно о женщине, из-за которой 55-летний Тарантино впервые решился на штамп в паспорте.
Пара познакомилась девять лет назад, в 2009-м, во время промо-тура фильма Бесславные ублюдки. Квентин сделал предложение будущей миссис Тарантино летом 2017 года. Модель и режиссер то сходились, то расходились, и на момент помолвки встречались около года.
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Брак стал первым как для 55-летнего Тарантино, так и для 35-летней Даниэлы. «Когда я снимаю кино, я не делаю ничего другого. Я весь в фильме. У меня нет жены. У меня нет ребенка. Ничто не может помешать мне», - говорил режиссер Омерзительной восьмерки в 2009-м. И сделал предложение своей девушке спустя восемь месяцев после объявления о том, что завершает карьеру.
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Известный папа
Даниэла Пик - дочь известного израильского певца и автора песен Цвика Пика. Тесть Тарантино был автором многочисленных хитов в 1960-х годах и в 1970-х завоевал титул Лучший певец года в Израиле. Когда в прошлом году Daily Mail спросила его о помолвке дочери и известного режиссера, Пик сказал: «В нашей семье радость. Мы пожелали им «Мазаль тов!».
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Певица и модель
Пик начала свою вокальную карьеру в начале 2000-х, создав дуэт с сестрой Шароной. Сестры даже участвовали в Национальном отборе на Евровидение-2005, исполнив песню Hello, Hello. После того, как в следующем году дуэт распался, Пик начала сольную карьеру.
Кроме карьеры певицы, супруга Тарантино также является популярной моделью. Она регулярно снимается для обложек журналов, а ее Instagram заполнен модельными снимками.
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Влиятельные друзья миссис Т
На вечеринке по случаю помолвки Тарантино и Пик в 2017 году в Нью-Йорке, в клубе Socialista собрались толпы знаменитостей - Брюс Уиллис, Сэмюэл Л. Джексон, Ума Турман, Харви Кейтель и Дайан Крюгер.
Звездное мероприятие было организовано продюсером Криминального чтива Харви Вайнштейном, который позже стал фигурантом секс-скандала и столкнулся с множеством обвинений в домогательствах, и его женой, дизайнером Джорджиной Чепмен.
На праздновании Чэпмен подарила будущей невесте браслет от Tiffany с выложенной бриллиантами буквой «Т», чтобы отметить будущие инициалы Даниэлы Пик.
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