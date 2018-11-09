Я чувствовала, что потерпела неудачу. Мишель Обама рассказала, как потеряла ребенка

Бывшая первая леди США Мишель Обама рассказала о перенесенном 20 лет назад выкидыше и как чувствовала себя «потерянной и одинокой» после этого. Об этом она поделилась в своей книге мемуаров Becoming, которая должна появиться в продаже в следующий вторник.

«Мы пытались забеременеть, и все было не так, - цитирует Обаму Associated Press. - У нас был один позитивный тест на беременность, что заставило нас обоих забыть о беспокойстве и падать в обморок от радости, но через пару недель у меня случился выкидыш, который доставил мне физические муки и уничтожил оптимизм, который мы испытывали».

Она рассказывает, что ее «милый, внимательный муж» был тогда в законодательном собрании штата, поэтому она преимущественно находилась в одиночестве.

«Я чувствовала, что потерпела неудачу, потому что не знала, насколько распространены выкидыши, потому что мы не говорим о них», - сказала она в интервью на ABC. - Мы сидим в своей собственной боли, думая, что мы «неисправны».

По словам Мишель, чтобы зачать двух дочерей – Сашу и Малию – ей пришлось подвергнуться процедуре оплодотворения in vitro.

Фото: Getty Images

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