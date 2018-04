Мишель Обама оригинально поздравила Кейт Миддлтон и принца Уильяма с рождением сына

Бывшая первая леди США Мишель Обама поздравила герцога и герцогиню Кембриджских с рождением третьего ребенка.

В своем Twitter Мишель Обама написала так:

"Мы с Бараком рады поздравить герцога и герцогиню Кембриджских с рождением нового члена семьи! Мы надеемся вскоре познакомиться с ним на пижамной вечеринке в Кенсингтонском дворце. Я надену свой халат!"

Barack and I are thrilled to congratulate The Duke and Duchess of Cambridge on their newest arrival! We hope to meet him soon for a Kensington Palace pajama party. I’ll wear my robe! pic.twitter.com/9zR7M049HR