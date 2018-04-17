Милла Йовович продает дом в Беверли-Хиллз за 4,5 млн долларов

Американская актриса и модель, родом из Украины, Мила Йовович и ее муж, режиссер Пол Андерсон, продают дом в Беверли-Хиллз, Калифорния, США.

Как передает Variety, это один из нескольких многомиллионных домов звездной пары, купленных в инвестиционных целях. 42-летняя Милла и 53-летний Пол запрашивают за свою элитную недвижимость 4,5 млн долларов – на 600 тысяч долларов больше той стоимости, по которой они приобрели этот особняк полтора года назад.

Дом Миллы Йовович и Пола Андерсона был построен в 1960 году. Имение включает три спальни, три ванных комнаты, комбинированную гостиную со столовой, террасу, задний двор с газоном, открытый камин, бассейн с морской водой, спа-центр и гараж.

© Coldwell Banker

Дизайн особняка выполнен в современном минималистичном стиле. Во всех комнатах можно увидеть белые стены и пол, отделанный светлым деревом. Из панорамных окон спален и гостиной открывается потрясающий вид на склоны каньона.

В течение полутора лет, которые Милла Йовович и Пол Андерсон являются собственниками жилья, сами они здесь не жили, а сдавали особняк за 20 тысяч долларов в месяц. Теперь же пара желает заработать на продаже дома.

Напомним, Милла и Пол познакомилась в 2002 году на съемках фильма Обитель зла. В 2009 году пара сыграла свадьбу. У Йовович и Андерсона растет двое дочерей – 10-летняя Эва Габо и 3-летняя Дашиэл Иден.

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