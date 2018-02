Жалкая эксплуатация. Мерил Стрип обвинила Харви Вайнштейна в использовании ее имени для защиты себя в суде

Популярная актриса Мерил Стрип раскритиковала опального продюсера Харви Вайнштейна за использование ее имени для защиты в своих текущих юридических сражениях.

"Адвокаты Харви Вайнштейна используют мое (правдивое) заявление - что он не был сексуально агрессивным или физически оскорбительным в наших деловых отношениях - в качестве доказательства того, что он не относился оскорбительно к многим другим женщинам, что является жалким и эксплуататорским", - говорится в заявлении актрисы, пишет People.

Стрип добавила, что подсудные действия, в которых обвиняют Вайнштейна являются его ответственностью, и он должен ответить за них, "независимо от того, сколько хороших фильмов, сделанных многими хорошими людьми, Харви спродюсировал или профинансировал".

Заявление Стрип появилось после того, как Вайнштейн назвал ее и других звезд, таких как Гвинет Пэлтроу и Дженнифер Лоуренс, пытаясь доказать, что не каждая актриса, с которой он работал, имела негативный опыт.

Адвокаты опального магната использовали трех топовых актрис в качестве примеров женщин, которые поддерживали его или продолжали работать с ним, несмотря на предполагаемые домогательства.

В документах адвокаты Вайнштейна отмечают, что Стрип "публично заявила, что Вайнштейн всегда с уважением относился к ней в рабочих отношениях".

Тем не менее, все три актрисы осудили Вайнштейна после публикаций в The New York Times и The New Yorker о сексуальных домогательствах влиятельного продюсера. С тех пор более 60 женщин выступили с обвинениями против него.

