На шаг впереди других. Джессика Альба рассказала, как добиться успеха в мире жесткой конкуренции

Голливудская актриса Джессика Альба украсила обложку июльского номера американского глянца InStyle.

На страницах издания 37-летняя кинозвезда появилась в ретро-образе диско-дивы, примерив платья от Ralph & Russo и Dolce & Gabbana, а также массивные украшения от Louis Vuitton и Gucci. Помимо яркого фотосета, в свежем номере издания появилось интервью, в котором Альба раскрыла секреты своего успеха в Голливуде и рассказала, как оставаться «продаваемой» в бизнесе с жесткой конкуренцией:

«Я очень усердно работаю над коммерческим подходом к карьере. Есть много гораздо более красивых и талантливых женщин, чем я, которые стремятся достичь успеха в этом бизнесе. Поэтому я всегда понимала, что мне нужно быть на шаг впереди этих женщин. Я всегда держала курс на успех и старалась разбираться во всех сферах, в которых работаю – я изучала, как лучше «продать» себя на обложке, в кино и других областях», - говорит она.

Публикация от Laura Brown (@laurabrown99) 30 Май 2018 в 6:34 PDT

Альба также сообщила, что в начале ее карьеры ее называли «экзотикой» благодаря ее нетипичной для Голливуда внешности:

«Мои родители американцы, но моя мама имеет французские и датские корни, а папа – мексиканец. Когда я начинала свою карьеру, мою внешность называли экзотической. Мне нужно было оставаться загадочной и сексуальной. К тому же, латиноамериканцев не особо любили в Голливуде. Сейчас Дженнифер Лопес и Сальма Хайек – главные мировые секс-символы, но в самом начале все было совсем иначе», - признается она.

Актриса также добавила, что известность подразумевает наличие не только поклонников, но и хейтеров, которые могут пошатнуть уверенность в себе.

«Да, есть и хейтеры, но я стараюсь не обращать на них внимания. Я просто хочу прожить веселую полноценную жизнь со своей семьей, оставаться любознательной и не останавливаться на достигнутом. Я хочу, чтобы мои дети видели, что я выхожу из своей зоны комфорта и это единственно правильный путь для достижения успеха. Я также совершаю ошибки, но считаю, что это неотъемлемая часть любого жизненного пути», - подытожила звезда.

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