Мелании Трамп - 48. Эволюция стиля первой леди США

Сегодня, 26 апреля, день рождения празднует супруга американского президента Дональда Трампа – Мелания Трамп. Первой леди США исполняется 48 лет.

Мелания Трамп (в девичестве – Кнавс) родилась в 1970 году в городе Ново-Место в Словении, а выросла в другом словенском городе – Севнице. Образование будущая первая леди получала в Люблянском университете по специальности Архитектура и дизайн. Однако после первого курса Мелания бросила обучение и переехала в Милан, где сосредоточилась на карьере модели.

Именно благодаря модельному бизнесу Мелания познакомилась с будущем мужем Дональдом Трампом, который старше ее на 24 года. Когда модель решила развивать свою карьеру в США, с ней заключил контракт владелец модельного агентства Паоло Замполли, который нередко отправлял своих моделей на закрытые вечеринки с участием известных фотографов, продюсеров и бизнесменов. В 1998 году во время Нью-Йоркской Недели моды на одном из таких мероприятий Мелания и встретила Дональда Трампа.

Мелания Кнавс и Дональд Трамп обручились в 2004 году и поженились 22 января 2005 года. Свадебное торжество знаменитой пары проходило в огромном особняке Трампа Мар-а-Лаго во Флориде и широко освещалось в СМИ. Роскошное свадебное платье Мелании от Christian Dior стоило 200 тысяч долларов, а свадебный торт размером более полутора метров был покрыт тремя тысячами роз.

В 2006 году Мелания Трамп стала гражданкой США и родила Дональду сына Бэррона Уильяма Трампа. Для Мелании сын стал первенцем, а вот для Дональда это уже пятый ребенок. 20 января 2017 года Мелания Трамп стала первой леди США.

В день рождения Мелании Трамп редакция НВ STYLE предлагает вспомнить, как менялся стиль фтомодели, дизайнера, а теперь уже и первой леди страны.

Мелания и Дональд Трамп в начале 2000-х

Допис, поширений Melania Trump (@melaniatrump.style) 17 Лис 2016 р. о 3:53 PST

Допис, поширений Melania Trump (@melaniatrump.style) 17 Лис 2016 р. о 1:47 PST

Мелания Кнавс на фэшн-шоу, 2002 год

Допис, поширений Melania Trump Fashion (@melaniatrumpfashion) 30 Лис 2016 р. о 8:27 PST

Дональд Трамп и Мелания Кнавс в 2003 году

© EPA

Мелания и Дональд, 2003 год

Допис, поширений Melania Trump (@melaniatrump.style) 28 Гру 2016 р. о 8:57 PST

Мелания Трамп в свадебном платье, 2005

Допис, поширений Melania Trump (@melaniatrump.style) 13 Лис 2016 р. о 10:58 PST

Дональд и Мелания Трамп, 2005 год

© EPA

Дональд и Мелания на вечеринке в Нью-Йорке, 2005 год

© EPA

Беременная Мелания Трамп на баскетбольном матче, декабрь 2005 года

© EPA

Пара на Mercedes-Benz Fashion Week в Нью-Йорке, 2007 год

© EPA

64-я церемония Золотой глобус, 2007 год

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Мелания Трамп, 2010 год

Допис, поширений Melania Trump (@melaniatrump.style) 13 Лис 2016 р. о 7:04 PST

Мелания Трамп на торжественном ужине, 2011 год

© EPA

Мелания и Дональд Трамп, 2011 год

© EPA

На чемпионате по гольфу, 2012 год

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Дональд Трамп объявил, что будет баллотироваться в президенты США, 2015 год

© EPA

Президентские дебаты, 2016 год

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Инаугурация Дональда Трампа, 2017 год

© EPA

Инаугурация Дональда Трампа, 2017 год

© EPA

Мелания Трамп на встрече Дональда Трампа с премьер-министром Индии, 2017 год

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Мелания Трамп в Белом доме накануне Рождества, 2017 год

© EPA

Мелания и Дональд Трамп во время торжественного зажжения рождественской елки, 2017

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Дональд и Мелания Трамп встречают Эммануэля и Бриджит Макрон, 2018 год

Две первые леди, 2018 год

Допис, поширений Brigitte Macron (@brigittemacron1) 25 Кві 2018 р. о 2:28 PDT

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