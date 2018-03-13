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Меган Маркл и королева Елизавета II впервые появились на публике вместе

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Меган Маркл и королева Елизавета II впервые появились на публике вместе

Британское королевское семейство посетило службу по случаю Дня Содружества наций в Вестминстерском аббатстве. Это мероприятие стало первым совместным публичным появлением королевы Елизаветы II и американской актрисы, невесты принца Гарри Меган Маркл.

На службе также присутствовали принц Гарри, принц Чарльз и герцогиня Корнуольская Камилла, а также герцоги Кембриджские Кэтрин и Уильям.

Для такого особенного случая Маркл, которая 19 мая станет полноправным членом королевской семьи, выбрала черное платье и белоснежное пальто от Amanda Wakeley - одного из самых любимых брендов принцессы Дианы. Дополнили образ будущей супруги Гарри туфли Manolo Blahnik, белая шляпка и клатч Mulberry.

 

Фото: ЕРА

Супруга принца Уильяма Кейт выбрала образ в темно-синем цвете: дополнив пальто от Beulah London шляпой Lock & Co Hatters, клатчем Jimmy Choo и туфлями Rupert Sanderson.

 

Фото: ЕРА

 

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