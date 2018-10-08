Медовый месяц в Париже. Молодожены Гвинет Пэлтроу и Брэд Фелчак отправились в Европу

Спустя примерно неделю после свадьбы актрисы Гвинет Пэлтроу и продюсера Брэда Фелчака молодожены опубликовали первый снимок из своего начавшегося медового месяца.

«Умбрийский закат», - подписала первый снимок с поездки 46-летняя Пэлтроу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Umbrian sunset Публикация от Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) 5 Окт 2018 в 10:25 PDT

Пара уже бывала в Италии: Гвинет и Брэд отдыхали здесь вместе летом 2015 года. В тот раз их поездка включала посещение Рима и Позитано, и Пэлтроу делилась со своими подписчиками в Instagram живописными фотографиями береговой линии и домашней пасты.

Далее звезда фильма Мстители: Война бесконечности и ее муж отправились в один из самых романтических городов Европы - Париж.

В своих сторис в Instagram Пэлтроу провела своим фанатам экскурсию по шикарному номеру для молодоженов в отеле Four Seasons. В люксе, оформленном в нейтральных тонах, имеется массивная мраморная ванна, романтический шезлонг, а весь номер украшен белыми цветами.

Фото: Gwyneth Paltrow / Instagram

Также молодая жена опубликовала свою фотографию, сделанную в лобби отеля. Гвинет одета в темное oversize-пальто, темные широкие брюки и белые кроссовки. «Bonjour les fleurs! Моя любимая инсталляция из цветов всегда в фойе @fsparis", - подписала она снимок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) 7 Окт 2018 в 1:04 PDT

«Привет, миссис Ф.», - прокомментировала снимок Пэлтроу модель Элль Макферсон.

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook