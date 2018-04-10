Вместе с письменным столом. Манхэттенская квартира культового Джона Стейнбека выставлена на продажу

Квартира культового американского писателя и сценариста Джона Стейнбека в Верхнем Ист-Сайде в Манхэттене, которая была последним домом литературного гения, выставлена на продажу.

Квартира, в которой писатель прожил до своей смерти в 1968 году с третьей женой Элейн Скотт (Скотт жила в квартире до своей смерти в 2003 году), оценена в 4,95 млн. долларов.

Жилище площадью 4 100 кв футов включает не только шесть спален, шесть ванных комнат и захватывающий вид на запад и юг Манхэттена, но и самую большую ценность для фанатов творчества писателя: персональный письменный стол Джона Стейнбека.

Фото: Streeteasy via Stribling

Живя в этой квартире, Стейнбек написал роман Зима тревоги нашей и две известных документальных книги Путешествие с Чарли в поисках Америки и Америка и американцы. Он также жил в этой квартире, когда получил Нобелевскую премию по литературе в 1962 году, за шесть лет до смерти.

Его маленький черный складной письменный стол находится в кабинете вместе с несколькими другими оригинальными произведениями Стейнбека, включая плакаты и другие сувениры.

Фото: Streeteasy via Stribling

Со времени смерти жены Стейнбека в 2003 году 34-й этаж, на котором находится квартира, прошел полную реконструкцию. Сегодня в здании есть полный спектр услуг, среди которых круглосуточная стойка регистрации и лаундж на крыше.

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