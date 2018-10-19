Мало внимания? Почему Меган Маркл сообщила о беременности на свадьбе принцессы Евгении

Объявляя новость перед поездкой в Австралию, пара свободно могла говорить об этом

Сообщения о беременности жены принца Гарри Меган Маркл было официально обнародовано в понедельник, 15 октября. Но королевская семья узнала счастливые новости еще в пятницу, 12 октября, во время свадьбы принцессы Евгении.

Когда семейство в расширенном составе собралось в Виндзорском замке, чтобы отпраздновать свадьбу двоюродного брата принца Гарри, будущие родители не смогли скрыть своего волнения, пишет People.

Зачем использовать такой повод, чтобы рассказать о предстоящем рождении ребенка? «Это было счастливое семейное событие, и именно там делятся счастливыми новостями», - говорит источник издания.

Фото: The Royal Family / Facebook

Тем не менее, многие почитатели королевского семейства выразили в соцсетях свое недовольство тем, что пара Гарри и Меган своими новостями фактически лишила должного внимания молодоженов Евгению и Джека Бруксбэнка. «Неужели они не могли подождать немного и оставить немного внимания бедняжке принцессе Евгении», - пишет один из комментаторов на официальной страничке королевского семейства в Facebook.

Скорее всего, Меган и Гарри рассказали новость принцу Уильяму и принцу Чарльзу еще до свадьбы. Маме Меган Дории Рагланд также, по информации издания, рассказали лично, когда она присутствовала на запуске кулинарной книги дочери в прошлом месяце.

Инсайдеры говорят, что слухи о беременности Меган, которые начали распространятся в конце лета, становились все громче, и пара чувствовала, что будет слишком сложно сохранить это в секрете во время 16-дневного тура по Австралии и близлежащим странам.

Фото: The Royal Family / Facebook

Объявляя новость перед поездкой, пара свободно могла говорить об этом и принимать детские подарки. «Мы не могли придумать лучшего места, чтобы объявить о предстоящем ребенке, - сказал Гарри во время одного из мероприятий в Австралии, и добавил: «будь то мальчик или девочка».

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