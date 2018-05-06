Маленький принц. Кенсингтонский дворец опубликовал первые официальные фото третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Принц Уильям и Кейт Миддлтон стали родителями в третий раз

6 мая 2018 года представители британской королевской семьи опубликовали первые официальные снимки принца Луи – третьего ребенка герцога и герцогини Кембриджских.

Напомним, младший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон Луи Артур Чарльз родился 23 апреля 2018 года в лондонском госпитале Святой Марии.

2 мая третий день рождения отмечала дочь герцога и герцогини Кембриджских – принцесса Шарлотта. Тогда поклонники королевской семьи ожидали увидеть новый портрет девочки, но этого не произошло.

Как оказалось, принц Уильям и Кейт Миддлтон просто готовили сюрприз: в ночь с 5 на 6 мая пара поделилась сразу двумя фотографиями. На одном из снимков маленький принц Луи позирует сам, фото было сделано 26 апреля. На втором снимке новорожденного целует старшая сестра Шарлотта. Этот кадр был сделан в день рождения девочки – 2 мая. Автором обеих фотографий стала сама Кейт Миддлтон.

Допис, поширений Kensington Palace (@kensingtonroyal) 5 Тра 2018 р. о 4:00 PDT

Допис, поширений Kensington Palace (@kensingtonroyal) 5 Тра 2018 р. о 4:00 PDT

"Герцог и герцогиня Кембриджские очень рады поделиться двумя фотографиями принцессы Шарлотты и принца Луи. Фотографии были сделаны герцогиней Кембриджской в Кенсингтонском Дворце. Герцог и герцогиня Кембриджские хотели бы поблагодарить представителей общественности за все добрые сообщения, которые они получили после рождения принца Луи, и в третий день рождения принцессы Шарлотты", – говорится в заявлении Кенгсингтонского дворца.

Фото, на котором Шарлотта целует в лобик младшего брата Луи, напоминает снимок трехлетней давности, на котором старшый сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма Джордж нежно держит на руках новорожденную сестру Шарлотту. Предлагаем вспомнить, как это выглядело.

Допис, поширений Kensington Palace (@kensingtonroyal) 6 Чер 2015 р. о 1:02 PDT

Отметим, что совсем скоро, 19 мая, принц Джордж и принцесса Шарлотта будут важными гостями на свадьбе своего дяди принца Гарри и его невесты актрисы Меган Маркл. Маленький Луи присутствовать на торжестве не будет.

Смотрите также

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook