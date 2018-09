Маленький палеонтолог. Принц Уильям рассказал о новом увлечении принца Джорджа

Пятилетний сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон Джордж любит играть с полицейскими машинками и игрушечными вертолетами, а его любимый мультфильм – Король Лев. Но на днях принц Уильям рассказал о новом увлечении сына.

Во вторник герцог Кембриджский посетил хоспис Acorns в Бирмингеме, открытый его матерью принцессой Дианой 30 лет назад. Там принц Уильям пообщался с сотрудниками центра и их подопечными, сообщает Harper’s Bazaar.

В одной из комнат хосписа принц Уильям заметил детей, рисующих динозавров. Монарх признался, что его сын принц Джордж тоже «одержим динозаврами». Супруг Кейт Миддлтон также добавил, что благодаря Джорджу много нового об этих древних пресмыкающихся узнала вся королевская семья.

Prince George is obsesssd with dinosaurs, says Prince William. We’ve been learning all about them. That’s a rite of passage for every mother/father of boys! @AcornsHospice pic.twitter.com/562mYGJK6M