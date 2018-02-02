"Люди теряют дар речи, когда двери открываю я". Мишель Обама рассказала о жизни после Белого дома

Во время телешоу Эллен Дедженерес Мишель Обама рассказала, как ей живется уже не в качестве первой леди США.

Когда в прошлом году в официальной резиденции американского президента поселилась семья Дональда Трампа, семья Барака и Мишель Обамы далеко не уехала. Как пишет People, они переселились в роскошный дом с девятью спальнями в районе Калорама (Вашингтон).

"Мы живем по соседству, чуть ниже по улице от Белого дома", – поделилась Мишель Обама.

После восьми лет, проведенных в Белом доме, теперь в жизни Мишель появилась одна "странная" закономерность. "Когда люди звонят в дверь, а открываю я, они теряют дар речи", – рассказывает Обама, – "Они смотрят на меня с таким выражениям лица, будто думают "Хм, дверной звонок, я раньше никогда такого не слышал"".

Новый дом Мишель Обама выбирала сама, поскольку, когда проходили поиски, Барак Обама еще был на посту президента.

Публикация от Michelle Obama (@michelleobama) Окт 31, 2017 at 1:00 PDT

Выбор Мишель пал на историческое здание 1928 года постройки площадью 760 квадратных метров. Предыдущим владельцем дома был бывший пресс-секретарь Белого дома Джо Локхарт, который приобрел имение почти за шесть миллионов долларов. По данным Washington Post, Обама заплатил за дом 8,1 миллиона долларов.

Младшая дочь Барака и Мишель Обамы Саша выбрала свою новую комнату (а точнее двухкомнатный сьют) первой, затем, остановившись на уютной мансарде, свое личное пространство выбрала старшая дочь Малия. Комнату под свой личный кабинет последним выбрал Барак Обама.

"Он все еще бубнит об этом", – рассказывает Мишель Обама, – "Ему не хватает места в шкафу. Для своего кабинета он выбрал самую маленькую комнату".

"За восемь лет жизни я поняла, что дом – это место, где мы сами создаем свое счастье. Мы жили в Белом доме в течение восьми лет, но это был не просто дом. Это были мы в доме. Это были наши ценности и любовь друг к другу. И мы просто перенесли все это в другой дом", – подытожила Мишель.

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