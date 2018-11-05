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Люблю тебя. Ким Кардашьян показала детское фото Кендалл Дженнер

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Ким Кардашьян и Кайли Дженнер поздравили Кендалл Дженнер с 23-летием
© Getty Images

Ким Кардашьян и Кайли Дженнер поздравили Кендалл Дженнер с 23-летием

Американская звезда Ким Кардашьян поздравила свою сестру, супермодель Кендалл Дженнер с днем рождения, опубликовав в Сети ее детское фото.

В минувшую субботу, 3 ноября Кендалл Дженнер отметила 23-летие, в честь которого ее старшая сестра Ким Кардашьян показала редкий снимок из семейного альбома, на котором именинница изображена в детстве. На фото маленькая Дженнер позирует, сидя на животе у Кардашьян-подростка.

Звезда сопроводила фото трогательным поздравлением, назвав Дженнер самым милым человеком в мире:

«С Днем рождения, Кендалл Дженнер! Я никогда не встречала человека милее и симпатичнее, чем ты! Я надеюсь, что все твои мечты сбудутся, ведь ты действительно этого заслуживаешь. Я счастлива, что ты моя сестра. Я люблю тебя», - написала Кардашьян.

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Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Детским фото Кендалл также поделилась еще одна ее сестра, американская бизнесвумен и бьюти-могул Кайли Дженнер. Она опубликовала в Instagram архивное фото с именинницей.

«С Днем рождения мой лучший друг, мой партнер в преступлении, моя сестра! Кендалл Дженнер, я бы не смогла добиться всего этого без тебя!», - написала Кайли.

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Публикация от Kylie (@kyliejenner)

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