Личный шеф-повар королевы Елизаветы II назвал ее новое любимое блюдо

Главный шеф-повар Букингемского дворца Марк Фланаган, который разрабатывал меню для свадьбы принца Гарри и Меган Маркл, рассказал о вкусовых пристрастиях королевы Елизаветы II.
Записывая интервью для нового документального фильма HBO о жизни и деятельности Ее Величества – Королева мира (Queen of the World), Фланаган отметил, что в прошлом году Елизавета II «просто влюбилась» в пряный карибский суп каллалу (callaloo).
Когда королева попробовала популярный на всех островах Карибского бассейна суп каллалу, она назвала блюдо настоящей сенсацией и попросила повара готовить его регулярно.
«На мою электронную почту стали приходить письмо за письмом с просьбой о том, что теперь я должен готовить этот суп как можно чаще», – рассказал Марк Фланаган.
Острый суп каллалу готовят из листьев каллалу, кокосового молока, куриного бульона, крабового мяса и различных специй.
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