Леонардо Ди Каприо приобрел роскошный особняк Моби за пять миллионов долларов

Американский оскароносный актер Леонардо Ди Каприо приобрел дом в уютном районе Лос-Анджелеса Лос-Фелис. Ранее имение принадлежало известному диджею и композитору Моби.

Новая недвижимость обошлась 43-летнему Ди Каприо в 4,9 миллиона долларов. Моби, в свою очередь, приобрел этот дом в 2016 году за 3,4 миллиона долларов и сделал в нем капитальный ремонт. В феврале 2018 года музыкант выставил особняк на продажу.

Особняк 1926 года постройки с пятью спальнями и восемью ванными комнатами выполнен в традиционном английском стиле. В доме высокие потолки, светлые стены и паркетный пол. Мебель в доме нейтральных тонов и делает пространство стильным, уютным и практичным для жизни.

Для теплых семейных вечеров в доме предусмотрены три камина. Также в особняке площадью 415 квадратных метров разместилась современная кухня с баром, гардеробная, зона для занятий йогой, собственный спа-салон и небольшой бассейн.

Здесь Леонардо Ди Каприо сможет укрыться от назойливых фанатов и жить в свое удовольствие.

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