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Легенда. Кайли Миноуг восхитила Сеть кадрами времен молодости

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Миноуг показала фото, сделанные в 1994 году
© Getty Images

Миноуг показала фото, сделанные в 1994 году

Австралийская певица Кайли Миноуг поделилась с поклонниками кадрами из своей молодости.

50-летняя поп-звезда опубликовала на своей личной странице в Instagram черно-белые снимки, сделанные в начале ее карьеры. В подписи к снимкам Миноуг сообщила, что фото были сделаны в 1994 году культовым английским фотографом Дереком Риджерсом.

На одном из кадров артистка позирует в светлом тренче, белых гольфах, черной классической юбке, длиной чуть выше колена и коротком топе.

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Публикация от Kylie Minogue (@kylieminogue)

В комментариях фолловеры Миноуг восхищаются тем, что в наши дни она выглядит так же молодо, как и на снимках «из прошлого».

«Это невероятно, сейчас она выглядит точно так же, как на этих фото!», «Кайли, ты ничуть не изменилась с тех пор», «Роскошная Кайли! Ни капельки не изменилась за все эти годы», - пишут в Сети.

Накануне Миноуг также опубликовала в Сети фото, на котором позирует в стильном платье с принтом из звезд.

«Звездная, звездная ночь… Я имею ввиду, день!», - подписала снимок звезда.

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Публикация от Kylie Minogue (@kylieminogue)

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