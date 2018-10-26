Легенда. Кайли Миноуг восхитила Сеть кадрами времен молодости

Австралийская певица Кайли Миноуг поделилась с поклонниками кадрами из своей молодости.
50-летняя поп-звезда опубликовала на своей личной странице в Instagram черно-белые снимки, сделанные в начале ее карьеры. В подписи к снимкам Миноуг сообщила, что фото были сделаны в 1994 году культовым английским фотографом Дереком Риджерсом.
На одном из кадров артистка позирует в светлом тренче, белых гольфах, черной классической юбке, длиной чуть выше колена и коротком топе.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В комментариях фолловеры Миноуг восхищаются тем, что в наши дни она выглядит так же молодо, как и на снимках «из прошлого».
«Это невероятно, сейчас она выглядит точно так же, как на этих фото!», «Кайли, ты ничуть не изменилась с тех пор», «Роскошная Кайли! Ни капельки не изменилась за все эти годы», - пишут в Сети.
Накануне Миноуг также опубликовала в Сети фото, на котором позирует в стильном платье с принтом из звезд.
«Звездная, звездная ночь… Я имею ввиду, день!», - подписала снимок звезда.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Смотрите также
- Зрелость – не помеха для счастливой жизни. 50-летняя Кайли Миноуг снялась в стильном фотосете и рассказала о жизненных принципах
- Кайли Миноуг танцует на кровати в мини-платье Schiaparelli. Как поп-дива отметила свое 50-летие
Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook
Читайте в свежем номере журнала Новое Время
ЗОЛОТЫЕ ВРЕМЕНА: НВ публикует список 100 самых богатых украинцев
ПУТЕШЕСТВИЯ: телеведуший Дмитрий Комаров называет лучшие страны
АРХИВ: США отправляли на Вьетнамскую войну призывников с низким IQ
Комментарии
Правила комментирования