Лангустины с лососем и ризотто с мятой. Чем кормят на приеме в честь свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

В зале приемов Виндзорского замка проходит банкет в честь состоявшейся сегодня свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

Вскоре после официальной церемонии бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл в зале приемов Виндзорского замка проходит банкет.

Как сообщает британский телеканал Sky News, среди закусок, которыми угощают присутствующих - лангустины с копченым лососем, крокеты с виндзорским ягненком, запеченные овощи и спаржа, а также панна-котта из гороха с перепелиными яйцами.

В списке горячих блюд - ризотто с горохом, мятой, пармезаном и трюфельным маслом, рагу из курицы с грибами и луком-пореем, а также свинина с яблоками.

На торжественном приеме присутствие камер и журналистов не предусмотрено

На сладкое гостей угощают макарунами с шампанским и тарталетками с цитрусовым кремом, передает Интерфакс-Украина.

Свадебный банкет готовила команда из 25 шеф-поваров во главе с Марком Фланаганом, главным поваром королевской семьи.

В преддверии свадьбы британские СМИ сообщали, что принц Гарри и Меган Маркл принимали личное участие в выборе блюд и следили за всеми деталями в ходе подготовки торжества.

Сегодня вечером отец Гарри, принц Чарльз, устраивает еще один прием для новобрачных и близких друзей. Ожидается, что на приеме будут присутствовать около 200 человек. Он состоится во Фрогмор-хаус, загородной резиденции королевской семьи, которая расположена всего в километре от Виндзорского замка.

Сегодня вечером принц Чарльз (на фото - в центре) устраивает еще один прием для новобрачных и близких друзей/Фото ЕРА

Ни на первом, ни на втором приеме присутствие камер и журналистов не предусмотрено.

Меган Маркл и принц Гарри поженились сегодня, 19 мая. Брак был заключен в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

После часовой службы принц Гарри с женой отправились в традиционную поездку молодоженов по городу, во время которой пару приветствовали ликующие толпы - по разным оценкам до 100 тысяч человек.