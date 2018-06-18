Благословила однополый брак. Кузен королевы Елизаветы сыграет свадьбу со своим избранником

2018 год стал годом важных королевских свадеб для британской короны. Недавно прошла свадьба принца Гарри и актрисы из США Меган Маркл, 12 октября принцесса Евгения выйдет замуж за Джека Бруксбенка. Однако еще одна грядущая свадьба войдет в историю.

Двоюродный брат королевы, 55-летний лорд Ивар Маунтбэттен, станет первым человеком королевской семьи, вступившим в однополый брак. Лорд Ивар собирается жениться на своем 56-летнем партнере Джеймсе Койле.

Ивар Маунтбэттен был женат, и вместе с экс-супругой Пенни воспитывает трех дочерей.

Ивар и Пенни

«Я действительно хотел сделать это для Джеймса, ведь он не был женат. Мне не нужно жениться, потому что я уже был женат и у меня есть мои прекрасные дети, но я делаю это, потому что думаю, что это важно для него. У Джеймса не было стабильной жизни, как было у меня. Я хочу дать ему это», - сказал лорд Daily Mail.

Свадьба должна состояться этим летом в частной часовне в усадьбе лорда Ивара в Девоне.

Кузен Елизаветы также сообщил, что все трое его дочерей взволнованы предстоящей свадьбой: «Когда я упомянул об этом своей старшей дочери, Элле, она сказала: «О, папа, это пустяк. Это так нормально в наши дни». Конечно, это поколение, оно совершенно здорово относится к этому».

Он добавил, что церемония будет скромной, для членов семьи, близких родственников и друзей.

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