Кто станет частью семьи? Меган Маркл и принц Гарри выбрали крестных для ребенка

Герцог и герцогиня Сассекские ждут появления на свет первенца весной следующего года.
Как сообщает издание Express, Меган Маркл и принц Гарри выбрали в крестные своему первому ребенку Джорджа и Амаль Клуни. Инсайдер издания сообщил, что у Джорда и его жены «самые большие шансы» быть приглашенными выполнять столь почетные обязанности. Кузен суперзвезды Голливуда отметил: «Джордж станет замечательным крестным отцом».
На вопрос, пригласит ли Клуни Меган Маркл и принца Гарри в гости в его родной город, кузен Клуни Бен Бреслин сказала: «Безусловно, это будет безумное событие, но очень классное!»
«Я не участвую в переговорах о родстве с королевской семьей, но это вовсе не значит, что, когда он в следующий раз придет ко мне в гости, мы за бурбоном не обсудим вероятность этого события».
«Джордж свой в доску, как старый ботинок, но он любит общаться с большими людьми, так что здорово».
Ходят слухи, что актер и его великолепная жена, адвокат по правам человека, которая давно дружит с герцогиней Сассекской, поддерживают теплые отношения с королевской семьей.
Они оба присутствовали на королевской свадьбе в Видзорском замке и, ходят слухи, герцоги Сассекские, думают, выбрать ту же няню, что работала на Клуни.
Источник издания также отметил: «Амаль и Меган были близкими подругами много лет, а принц Гарри и Джордж стали добрыми приятелями».
«Пары дружат намного крепче, чем кажется».
Сообщается, что мистер и миссис Клуни точно окажутся в списке возможных крестных родителей будущего ребенка Меган и принца Гарри.
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