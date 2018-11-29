Кто станет частью семьи? Меган Маркл и принц Гарри выбрали крестных для ребенка

Амаль и Джордж Клуни на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл.

Герцог и герцогиня Сассекские ждут появления на свет первенца весной следующего года.

Как сообщает издание Express, Меган Маркл и принц Гарри выбрали в крестные своему первому ребенку Джорджа и Амаль Клуни. Инсайдер издания сообщил, что у Джорда и его жены «самые большие шансы» быть приглашенными выполнять столь почетные обязанности. Кузен суперзвезды Голливуда отметил: «Джордж станет замечательным крестным отцом».

На вопрос, пригласит ли Клуни Меган Маркл и принца Гарри в гости в его родной город, кузен Клуни Бен Бреслин сказала: «Безусловно, это будет безумное событие, но очень классное!»

«Я не участвую в переговорах о родстве с королевской семьей, но это вовсе не значит, что, когда он в следующий раз придет ко мне в гости, мы за бурбоном не обсудим вероятность этого события».

«Джордж свой в доску, как старый ботинок, но он любит общаться с большими людьми, так что здорово».

Ходят слухи, что актер и его великолепная жена, адвокат по правам человека, которая давно дружит с герцогиней Сассекской, поддерживают теплые отношения с королевской семьей.

Фото: ЕРА

Они оба присутствовали на королевской свадьбе в Видзорском замке и, ходят слухи, герцоги Сассекские, думают, выбрать ту же няню, что работала на Клуни.

Источник издания также отметил: «Амаль и Меган были близкими подругами много лет, а принц Гарри и Джордж стали добрыми приятелями».

«Пары дружат намного крепче, чем кажется».

Сообщается, что мистер и миссис Клуни точно окажутся в списке возможных крестных родителей будущего ребенка Меган и принца Гарри.

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